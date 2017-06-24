NBA》勇士才買新秀 D.格林超熱情：快跟我視訊

D.格林。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕平常在籃球場總是相當激情的勇士球星D.格林（Draymond Green），場下對待新秀的方式也是超級熱情，得知球隊在選秀會上買下貝爾（Jordan Bell）後，D.格林立刻向球隊高層詢問聯絡方式，想趕緊跟他視訊，聯絡感情一番。

昨天選秀會上，勇士花了350萬美元買下公牛在第38順位所選中的前鋒貝爾來補強禁區，得知這個消息後，D.格林難掩興奮之情，立刻聯繫勇士總管麥爾斯（Bob Myers），並要了貝爾的聯絡方式，這也讓總管笑稱D.格林根本像球隊的媽媽。

其實選秀會當下，貝爾正和朋友在外慶祝，一開始並沒有接到D.格林的電話，而且因為是陌生號碼，貝爾原本打算回傳訊息就好。

「我當下的反應是想說，這誰？」貝爾表示，後來他回撥電話給D.格林，然後對方馬上要他掛掉電話，並且跟他FaceTime，前輩的熱情讓貝爾又驚又喜，「他告訴我，好好享受今晚，因為這只會發生一次，接下來我們要一起回歸崗位努力，一起拚個戒指（冠軍）。」

勇士新秀貝爾。（美聯社）

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