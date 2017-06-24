MLB》基特才喊沒錢 前合夥人加入新團隊搶「魚」

基特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕季前馬林魚老闆羅利亞（Jeffrey Loria）決定轉賣球隊，開出16億美元天價，前洋基隊長基特（Derek Jeter）也是瘋傳的潛在買家，但先前與他合夥的搭檔布希（Jeb Bush）在宣告合作破局後，轉身和羅姆尼（Tagg Romney）攜手，「買魚」再增添變數。

基特和前佛州州長布希都有意買下馬林魚，4月時兩人才合夥，5月底即因出資、團隊經營問題破局。分道揚鑣後，走向大不相同，基特日前和大聯盟表態沒有足夠的資金，而布希將和羅姆尼、羅斯本（Wayne Rothbaum）攜手，端出超過11億美元價碼競逐，報價可能不是檯面上最高，但相較基特融資問題在身，布希所屬的羅姆尼團隊贏面更大。

目前基特仍在找尋其他合夥對象，馬林魚轉賣也尚未有定案。大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）指出，有興趣的買家不少，就算基特、羅姆尼最後無法出線，馬林魚還是賣得掉。

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