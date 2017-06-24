NBA》行銷打鐵趁熱！「球哥」登道奇主場開球（影音）
2017/06/24 10:47
.@ZO2_ ➡️ @kenleyjansen74#LakeShow | #LetsGoDodgers pic.twitter.com/17tgQNXHkW— Los Angeles Dodgers （@Dodgers） June 24, 2017
〔體育中心／綜合報導〕「球哥」波爾（Lonzo Ball）如願加入湖人，今天以榜眼之姿受邀到道奇主場開球，與他搭配的則是道奇守護神簡森（Kenley Jansen）。
波爾昨天選秀會被湖人第一指名選進，剛披上湖人戰袍，就趕場道奇開球，也是他自中學後第一次投擲棒球。道奇也在波爾到場後，第一時間分享照片和影音，不過球迷看法不一，有人認為是洛杉磯球隊很好的合作，「簡森穿湖人滿適合」，也有人揶揄不妨「乾脆讓球爸（LaVar Ball）來接」、「希望道奇球迷噓他」。
波爾和簡森合作開球。（取自道奇推特）
波爾（右）和普伊格合照。（取自道奇推特）
波爾（左）和克蕭合照。（取自道奇推特）
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