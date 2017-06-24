MLB》連20場失5分以上 金鶯追平高懸93年的難堪紀錄
2017/06/24 10:48
金鶯先發投手希梅涅（左）茲今狀況不佳，右為總教練休瓦特。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天迎戰光芒，先發投手希梅涅茲（Ubaldo Jimenez）卻在開賽遭遇亂流，投了2.1局狂丟9分，也讓金鶯追平聯盟高懸93年的紀錄：連續20場失分5分以上。
金鶯先發投手希梅涅茲開賽狀況不穩，投出2保送後，又被接連敲安，單局丟掉4分，2局下半仍狀況頻頻，遭諾里斯（Derek Norris）、迪克森（Corey Dickerson）擊出安打，朗格利亞（Evan Longoria）的高飛犧牲打讓光芒再下一城。
3局下半，彼得森（Shane Peterson）、諾里斯雙雙開轟，也把希梅涅茲打退場，總計他今天投了2.1局就掉9分，也讓金鶯追平聯盟的難堪紀錄。該紀錄由1924年費城人寫下，他們連續20場比賽失分在5分以上。
不過，金鶯牛棚也未能攔阻光芒攻勢，5局下又掉5分，終場光芒就以15：5獲勝。
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