英超》利物浦網羅埃及一哥 轉會費破隊史紀錄

薩拉赫正式加盟利物浦。（取自利物浦官網）

〔體育中心／綜合報導〕英超勁旅利物浦昨天正式簽下25歲的埃及球星薩拉赫（Mohamed Salah），轉會費4200萬英鎊（約新台幣15.8億元），加上浮動條款則可達到5000萬英鎊，合約則長達5年。這筆高昂的轉會費已經超越卡羅（Andy Carroll）在2011年從紐卡索轉投利物浦的3500萬英鎊，寫下利物浦隊史新紀錄。

薩拉赫生涯自埃及聯賽起步，2012年6月加入瑞士超級聯賽的巴塞爾，並隨隊贏得2012-13年聯賽冠軍。2014年1月，切爾西在冬季轉會期簽下薩拉赫，但當時並沒有給他足夠上場時間，後來他被出租到義甲的費倫提那以及AS羅馬。

最近2個球季，薩拉赫為AS羅馬出賽83場，一共攻進34球，攻擊表現相當出色。利物浦相當看重薩拉赫的能力，認為他可以串連起全隊的攻勢。隊上的巴西中場菲爾米諾（Roberto Firmino）特別禮讓背號，因此薩拉赫將穿上利物浦的11號球衣。

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