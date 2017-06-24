MLB》10局下2出局滿球數 哈波怒扛超遠再見安（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕國民今回主場迎戰紅人，先發史崔斯柏格（Stephen Strasburg）首局就丟4分，打線在得點圈有人時完全熄火，靠四發陽春彈辛苦追分，看板球星「強打少年」哈波（Bryce Harper）於延長賽10局下掃出超遠再見安，助國民以6：5驚險贏球。

國民今重返主場展開七連戰，吸引36347名觀眾進場看球，無奈攻守表現皆差強人意，小史開賽登板就被猛打一輪陷入0：4落後，國民打線雖扛4轟但皆為陽春彈，8次得點圈有人打擊機會全數摃龜，9局打完雙方以5：5平手進入延長賽。

10局上國民艾伯斯（Matt Alberts）成功壓制讓對方一分未得，10局下紅人終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）登板連飆2次空振，但國民接著連敲2安將致勝分送上三壘，輪到此役4支0的哈波上場打擊。

哈波與伊格雷西亞斯纏鬥至滿球數，在2人出局、2好3壞時，逮中97英哩紅中速球，一棒將球掃到右外野紅土警戒區，形成一支超遠再見安，三壘跑者透納（Trea Turner）愜意回壘得到致勝分，隊友從休息室一擁而上包圍哈波開心慶功。

「我覺得我這場比賽前幾個打席其實表現不錯，只是錯過了幾顆能掌握的球，（10局下關鍵打席）我上去就是試著跟他耗，等到一顆能掌握的球、贏得比賽。」哈波說，搞笑回憶當時歸心似箭，大家已經比了一整晚，當下只想快點一棒結束比賽。

哈波擊出再見安。（美聯社）

哈波興奮激動吶喊。（法新社）

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