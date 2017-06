MLB》10局下2出局滿球數 哈波怒扛超遠再見安（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕國民今回主場迎戰紅人,先發史崔斯柏格(Stephen Strasburg)首局就丟4分,打線在得點圈有人時完全熄火,靠四發陽春彈辛苦追分,看板球星「強打少年」哈波(Bryce Harper)於延長賽10局下掃出超遠再見安,助國民以6:5驚險贏球。

國民今重返主場展開七連戰,吸引36347名觀眾進場看球,無奈攻守表現皆差強人意,小史開賽登板就被猛打一輪陷入0:4落後,國民打線雖扛4轟但皆為陽春彈,8次得點圈有人打擊機會全數摃龜,9局打完雙方以5:5平手進入延長賽。

10局上國民艾伯斯(Matt Alberts)成功壓制讓對方一分未得,10局下紅人終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)登板連飆2次空振,但國民接著連敲2安將致勝分送上三壘,輪到此役4支0的哈波上場打擊。

哈波與伊格雷西亞斯纏鬥至滿球數,在2人出局、2好3壞時,逮中97英哩紅中速球,一棒將球掃到右外野紅土警戒區,形成一支超遠再見安,三壘跑者透納(Trea Turner)愜意回壘得到致勝分,隊友從休息室一擁而上包圍哈波開心慶功。

「我覺得我這場比賽前幾個打席其實表現不錯,只是錯過了幾顆能掌握的球,(10局下關鍵打席)我上去就是試著跟他耗,等到一顆能掌握的球、贏得比賽。」哈波說,搞笑回憶當時歸心似箭,大家已經比了一整晚,當下只想快點一棒結束比賽。

哈波擊出再見安。(美聯社)

哈波興奮激動吶喊。(法新社)

