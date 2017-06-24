MLB》百年來僅2次的頂尖對決 達比修、田中皆與勝投無緣

達比修有。（法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕日籍投手達比修有和田中將大今天首次在大聯盟對決，兩人齊繳19K，形成精采投手戰，最後皆無關勝敗，洋基延長10局下靠著托萊斯（Ronald Torreyes）再見安打，2：1險勝遊騎兵。

達比修和田中在日職時期有過4次對決，達比修2勝1負、防禦率1.36占上風，田中則有1勝3負防禦率1.90，最近一次在2011年7月20日，當時兩人皆完投，達比修所屬的火腿3：1贏球，但在大聯盟對決，還是頭一遭。

即使因雨延遲2小時開打，也無損2日投的表現。達比修主投7局只被打2支安打，飆出10K封鎖洋基打線；田中也不甘示弱，一掃前幾場大失分低潮，主投8局100球被敲3安，送出9K和2次保送，沒有失分。

日本強投大聯盟過招，達比修和田中是史上第15次，最早則是1999年5月7日，同樣在洋基主場，由伊良部秀輝對決水手鈴木誠，去年田中也曾二度對上前輩岩隈久志。

兩隊先發投手均被打不超過3支安打、9K以上無失分，大聯盟百年以來只有兩次，上一回已是1968年8月26日華盛頓參議員隊（遊騎兵前身）和雙城的比賽。達比修和田中雙雙退場後，遊騎兵、洋基皆在第9局各得1分逼入延長賽，10局下托萊斯2出局一三壘有人敲出再見安打，勝投由史瑞夫（Chasen Shreve）拿下，布希（Matt Bush）則苦吞救援失敗和敗投。

田中將大此役回穩，仍與勝投無緣。（法新社）

托萊斯10局下敲出再見安打。（USA Today）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友