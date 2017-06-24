NBA》兄弟籃球成真？美媒：詹皇可望聯手甜瓜、閃電俠

詹姆斯（左）、魏德（中）、安東尼（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕詹姆斯（LeBron James）與他的兄弟安東尼（Carmelo Anthony）及魏德（Dwyane Wade）聯手打天下的願望要實現了嗎？克里夫蘭當地媒體分析，這並非不可能。

cleveland.com報導指出，「甜瓜」安東尼屢次傳出將被尼克交易的消息，而球隊總管傑克森（Phil Jackson）甚至直接放話，要安東尼走人，因為這裡不適合他，他也拿不到冠軍。

不過安東尼手上握有不得交易的霸王條款，如果他想留，球隊也拿他沒辦法，也因為他有點年紀、薪資又偏高，很難找到合適的交易球隊，若交易不掉，尼克只能走上買斷合約一途，接下來安東尼就能自行選擇想去哪裡，而消息人士也透露，他個人並不排斥前進騎士。

至於先前曾表態想續留公牛的魏德（Dwyane Wade），很可能在球隊交易掉巴特勒（Jimmy Butler）後改變心意，或許買斷合約出走也是選擇之一。

魏德去年夏天曾表示，若有機會他願意再次與詹姆斯搭檔，因此接下來前進克里夫蘭也不是不可能，外媒也推測，若兩人合約都被買斷，確實有機會以低薪加盟騎士，打造新組合。

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