MiLB》繳生涯代表作後 林子偉開轟寫個人單季新高

林子偉。（取自波特蘭海狗官網）

〔記者石毓琪／綜合報導〕前一場繳出5安生涯代表作，23歲紅襪2A小將林子偉今天再繳佳績，5打數2安打皆是長打，本季第5轟開張，持續推高生涯最佳，也助隊以9：2擊敗國民2A。

林子偉22日單場5打數5安打，各一支二壘安打和三壘安打，一掃前5戰17打數僅1安的低潮，登上小聯盟官網報導。延續代表作的好手感，林子偉今天在3局下和6局下分別擊出陽春砲和三壘安打，助隊跑回2分，自己也有1打點進帳，打擊率也回升到3成02。

林子偉旅美以來以游擊手為主，去年多了二、三壘和外野的守位，今天第2棒中外野手出發，並打響本季第5轟，而他在今年之前，生涯5個球季總共繳出6轟，仍不斷挑戰、改寫自己單季最多轟的紀錄。

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