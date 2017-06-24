MLB》達比修大展K功 平「K博士」野茂英雄紀錄

2017/06/24 12:15

達比修有。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵日籍強投達比修有今對上「同鄉」田中將大再展K功，7局賞給洋基10K，大聯盟生涯31場比賽繳出雙位數三振，追平旅美前輩、傳奇球星野茂英雄的紀錄。

達比修有今天先發7局88球，沒有四壞球保送，送出本季最多10奪三振，被打2安打無失分退場，雖然無緣本季第7勝，但也是自4月29日以來，本季第三度飆10K。

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