F1》「先幫法拉利爭冠」維特爾今夏決定未來？

維特爾。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕F1一級方程式賽車的德國車手維特爾（Sebastian Vettel）與法拉利車隊的合約將在今年底到期，動向引起車迷關注。據《FOX體育》報導，維特爾打算在今年夏天的休賽期間思考未來該如何安排，現在他仍專注備戰，目標帶領法拉利重返榮耀。

「我不太清楚合約是不是12月31日到期，可能夏天休賽期才有空想這個。車隊目前狀況很好，成績也都保持得不錯，」維特爾說，「希望這一切只是開始，未來還能多贏得幾站比賽的冠軍。」

維特爾目前在積分榜上還領先競爭對手漢米爾頓（Lewis Hamilton）達12分，兩人差距並不大；車隊成績方面，梅賽德斯靠著加拿大站包辦前2名，以8分之差暫居第1。

今明2天（24、25日），F1將移師到亞塞拜然的巴庫市進行本季第8場分站賽事。巴庫賽道全長6.003公里，共有20個轉彎處，正賽圈數則是51圈。去年這賽道主辦歐洲大獎賽，最佳圈速是梅賽德斯車隊的羅斯柏格（Nico Rosberg）所寫下，他的紀錄是1分46.485秒，但羅斯柏格剛好在去年季末退休，本站可望由梅賽德斯、法拉利兩大車隊角逐冠軍。



F1亞塞拜然站，今晚8點55分將進行排位賽，明晚8點55分進行正賽，2天都將由FOX體育2台現場直播。

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