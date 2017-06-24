NBA》活塞後衛酒駕被逮 被聯盟禁賽2場

卡德威爾波普（中）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今宣布，活塞後衛卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）在3月因為酒駕被逮捕，下季開打時禁賽2場。

24歲的卡德威爾波普在2013年第8順位被活塞選中，新人年過後得分、籃板、助攻都有明顯進步。2016-17年球季，他平均上場33.3分鐘，得到13.8分、3.3籃板、2.5助攻。

根據《底特律自由報》報導，活塞今夏將跟進所有球隊的報價，盡全力把他留下。

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