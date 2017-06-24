羽球》戴資穎澳洲賽四強止步 下週現身台北賽

戴資穎於澳洲羽超賽四強止步。（BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在澳洲羽球超級賽四強戰，面對日本好手山口茜，終場以19：21、12：21吞敗，四強止步，下週將回到台灣，預計參加台北羽球公開賽，尋求衛冕。

戴資穎面對世界第5的山口茜，過去兩人對戰7次，小戴握有4勝，上次是在亞錦賽冠軍戰交手，小戴鏖戰三局勝出。

今天戴資穎與山口茜相當拉鋸，小戴首局錯過機會，以19：21些微差距拱手讓人，次局小戴的出界球偏多，也讓山口茜趁機拉開差距，遭直落二淘汰。

結束澳洲羽超賽後，戴資穎將回到台灣，預計參加台北羽球公開賽，但因台北賽緊接著澳洲羽超賽，本屆台北賽部分，名將報名並不踴躍，除了本國選手，男女單打世界前十好手都缺席。

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