NBA》魔術強森力捧球哥 交易羅素因球隊需要領袖

羅素。（資料照，USA Today Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人日前將陣中年輕球星羅素（D'Angelo Russell）交易至籃網，並在選秀會上挑了潛力新秀波爾（Lonzo Ball），總管魔術強森（Magic Johnson）解釋，羅素確實是個優秀的球員，不過他所具備的天賦不適用湖人，球隊需要的是一個領袖。

「我認為要用正確的心態去挑選正確的球員，羅素很傑出，也具有明星球員的身手，真的很感謝他為湖人的付出。但我們目前需要的是一個領導者，一個能幫助隊友並和隊友一起成長的人。」魔術強森在記者會上解釋交易羅素的決定。

話鋒一轉，魔術強森開始稱讚新秀波爾過去的表現，「我之前去他們學校，和校長老師們聊過，大家都稱譖這個孩子，也認為他的能力足以擔任領袖，波爾總是用對的方式對待他人，當下就覺得，我找到我們需要的人了。」魔術強森也稱讚波爾的傳球能力，並強調隊上球員都很期待他的加入。

湖人日前用羅素與莫茲戈夫（Timofey Mozgov）和籃網交易，換來明星中鋒B.羅培茲與首輪第27順位選秀權。

波爾（中）加入湖人，總管魔術強森（左）為此感到相當開心。（資料照，法新社）

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