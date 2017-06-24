NBA》幹籃哥跳脫合約 竟是因不想跟CP3同隊？

葛瑞芬（右）和保羅接連宣布跳脫合約。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯快艇「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）、「CP3」保羅（Chris Paul）於今日接連宣布跳脫合約，投入今夏自由球員市場，有媒體爆料，葛瑞芬之所以想走，竟是因為不想和保羅同隊導致。

《Yahoo》記者舒茲（Jordan Schultz‏）爆料，葛瑞芬在成為自由球員後，不願再與保羅攜手，對團隊也越來越沮喪。過去幾年葛瑞芬和保羅也曾起爭執，球隊內部矛盾，而今天葛瑞芬、保羅都宣布跳出合約，未來幾週快艇陣容備受挑戰。

葛瑞芬本季場均21.6分8.1籃板4.9助攻，礙於右膝手術缺陣一個多月，第一輪季後賽對爵士又因腳趾受傷提前結束球季。葛瑞芬恢復自由身後，除了原球隊快艇外，灰狼、火箭、雷霆、熱火被點名為最有可能成為葛瑞芬下季落腳的球隊。

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