MLB》球比小孩重要 天兵爸一秒激怒老婆（影音）

〔體育中心/綜合報導〕大都會昨對道奇的比賽,一名老爸右手抱著小孩,面對突如飛來的界外球,竟然不閃躲,還跳起來要用左手接球,球雖然接到了,卻讓老婆勃然大怒,將小孩搶過來,再也不給這位天兵老爸抱小孩。

這幕尷尬場面全都被轉播單位拍下,主播笑說,這位老爸再也沒有資格抱小孩了,還有球迷說,「這位天兵大都會粉絲差點讓球砸到小孩,老婆大概要殺掉他了。」、「至少他上鏡了,未來可以拿影片跟小孩解釋為何他長大後時常有神秘的背痛或脖子痛。」

Idiot Mets fan catches foul ball at Dodger Stadium, nearly drops baby, wife ready to kill him. Video from @SNYtv pic.twitter.com/zBh5Dki4yD