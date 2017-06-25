林子偉大聯盟待命、桃猿再拚主場封王 今日賽事預告與轉播

Lamigo桃猿。（記者陳志曲攝）

早安，自由體育替讀者獻上送上精采賽事預告與轉播。

Lamigo桃猿力求主場封王，傍晚將推出土投王溢正掛帥，中信兄弟則由肯恩坐鎮。2隊昨日戰至延長賽，今晚猿隊在主場力求封王，能否如願以償，喜愛棒球的朋友千萬不要錯過!

美職則有2場轉播賽事，今早巨人推出強投奎托（Johnny Cueto）擔任先發，主場對上大都會「新王牌」德葛隆（Jacob deGrom）2隊將上演強投對決；緊接著則由天使作客紅襪，效力紅襪的台灣打者林子偉則從2A直升大聯盟，最快今天有機會上場，先發投手的部分，天使推出拉米瑞茲（JC Ramirez）主投，紅襪則由賽揚強投普萊斯（David Price）捍衛主場。

陽岱鋼昨日在對戰中日的比賽繳出3打數無安打的成績，不但守備出現失誤，最後球隊還慘遭完封吞敗，今日「巨人陽」能否調整好狀況，請鎖定自由體育帶來的文字直播!

MLB

07：00 大都會vs.巨人 FOX體育

07：10 天使vs.紅襪 民視無線

日職

12：00 西武vs.軟銀 FOX體育三台

13：00 樂天vs.火腿 FOX體育

13：00 中日vs.巨人 緯來體育、愛爾達體育

中職

17：05 中信vs.Lamigo <桃園>（愛爾達體育、愛爾達足球）

17：05 統一vs.富邦 <花蓮>（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）

澳洲羽超賽

11:00開始 MOD 173台 博斯無限台

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友