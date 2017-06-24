女壘》嘉南鷹擊退地主黃蜂 李思詩開轟4打點挺日籍投手

日本投手近藤光加入福添福嘉南鷹 投滿7局飆5K助球隊奪勝。（壘球協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕企業女子壘球聯賽第四週在高雄鳳新球場進行高雄首戰，曾入選2009年世錦賽也是現任日本國手的重藤惠里佳，本次應邀來台加入新世紀黃蜂隊，前2局新世紀黃蜂李于庭擊出全壘打領先，三局上被福添福嘉南鷹追上超前，五局下黃蜂再次追平，可惜六、七局皆無得分無緣在主場拿下首勝。

福添福嘉南鷹李思詩單場四打數三支安打，包括5局的陽春全壘打及6局的2分打點超前安打，為先發日籍投手近藤光支援4分打點獲得單場MVP，首度與日本投手搭配的李思詩表示：「日籍投手投球擅長曲球，所以這次搭配都以曲球為主要武器，兩隊投手其實表現都很出色。」

日籍投手近藤光完投7局，投出2次四壞、4次失分、飆出5次三振拿下苦勝，近藤光表示：「日本和台灣的好球帶不太一樣，台灣的好球帶比較低，所以在投球上面還不適應。」

企業女子壘球聯賽第2年首度開放洋將參賽，第一批來自日本的8位投手將在6/24、6/25、7/1、7/2四天例行賽事中代表台灣企聯隊伍出賽。

福添福嘉南鷹李思詩打擊火燙，單場3安包含1轟、4分打點笑納MVP。（壘球協會提供）

日本投手重藤惠理佳為新世紀黃蜂新添戰力 初登板7局6K仍飲恨落敗。（壘球協會提供）

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