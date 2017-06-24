台豐ADT公開賽》泰國帕納空躍居領先 林文堂、許豪升緊追

許豪升在台豐ADT公開賽第3回合並列第2名。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／員林報導〕台豐ADT公開賽今天下午在彰化台豐球場打完第3回合，泰國選手帕納空靠著最後1洞短切打下老鷹，以總計206桿躍居領先。地主好手林文堂和許豪升則以兩桿之差和另外兩人並列第2，明天將爭奪冠軍。

帕納空打完第17洞收下博蒂時，追上較早完賽的林文堂和許豪升，當時並列領先。最後1洞他的第2桿攻到果嶺邊，15碼的短切球幸運進洞打下老鷹，一舉超前眾人兩桿。今天他以67桿完賽，3回合總計低於標準桿10桿。

林文堂在最後兩個5桿長洞也是博蒂、老鷹收尾，第18洞他的第2桿同樣攻到果嶺旁長草區，6碼的短切球，他很小心地切桿進洞，興奮地跳在半空中，他以67桿繳卡，總計208桿，重燃奪冠希望。

林文堂繳卡之後不久，許豪升以68桿完賽，同樣總計208桿，並列第2作收。另外還有泰國選手帕努維奇和美國的史奈德，也是208桿一同並列第2。

目前與領先者相差4桿之內的選手多達9人，明天最後決戰勝負難料。第4回合最後1組的林文堂／帕努維奇／帕納空，將在上午9時開球。

台豐ADT公開賽第3回合，泰國選手帕納空以總計206桿躍居領先。（記者趙新天攝）

最後一洞短切進洞打下老鷹，林文堂高興地跳在半空中。（記者趙新天攝）

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