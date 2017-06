MLB》認賠1億元！ 洋基怒丟全壘打王（影音）

去年的全壘打王卡特(右)遭洋基DFA。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕去年以41發全壘打冠居國聯的重砲卡特(Chris Carter),本季以1年350萬美元(約1億台幣)轉戰洋基,今天強碰達比休有,不僅4打數無安打,還吞下3K,賽後隨即遭球隊指定讓渡(DFA)。

卡特去年在釀酒人以41發全壘打冠居國聯,但也吞下全大聯盟第二多的206次三振,季後出現球隊不和全壘打王續約的罕見舉動,後來卡特以350萬美元轉戰洋基,本來寄望這位30歲砲手能成為年輕陣容的攻擊重心之一,卻成為球隊負擔。

今天單場苦吞3K後,本季出賽57場,全壘打只有8支,167打數有70次三振,打擊率僅0.204,也讓洋基忍無可忍,今賽後立即宣布將他指定讓渡,改由奧斯汀(Tyler Austin)頂替。

卡特遭達比修有三振:

Yu Darvish vs. Chris Carter is not a fair fight. Honestly, ANY pitcher vs. Chris Carter is not a fair fight. pic.twitter.com/ZGqdwM95K4