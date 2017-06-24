MLB》認賠1億元！ 洋基怒丟全壘打王（影音）

去年的全壘打王卡特（右）遭洋基DFA。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕去年以41發全壘打冠居國聯的重砲卡特（Chris Carter），本季以1年350萬美元（約1億台幣）轉戰洋基，今天強碰達比休有，不僅4打數無安打，還吞下3K，賽後隨即遭球隊指定讓渡（DFA）。

卡特去年在釀酒人以41發全壘打冠居國聯，但也吞下全大聯盟第二多的206次三振，季後出現球隊不和全壘打王續約的罕見舉動，後來卡特以350萬美元轉戰洋基，本來寄望這位30歲砲手能成為年輕陣容的攻擊重心之一，卻成為球隊負擔。

今天單場苦吞3K後，本季出賽57場，全壘打只有8支，167打數有70次三振，打擊率僅0.204，也讓洋基忍無可忍，今賽後立即宣布將他指定讓渡，改由奧斯汀（Tyler Austin）頂替。

卡特遭達比修有三振：

Yu Darvish vs. Chris Carter is not a fair fight. Honestly, ANY pitcher vs. Chris Carter is not a fair fight. pic.twitter.com/ZGqdwM95K4 — Sports Funhouse （@SportsFunhouse） 2017年6月24日

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