中職》統一獅環4分之3島 老將全休兵

統一獅。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者吳清正／花蓮報導〕統一獅今天繞4分之3個台灣來到花蓮，教練團體諒球員長途奔波，高國慶、高志綱和陳鏞基等老將都先休息1天，沒有排入先發打線。

獅隊球員、教練今天清晨6點多就起床，8點20分在台南搭高鐵到台北，轉搭台鐵普悠瑪號到花蓮，球團巴士則是天還沒有亮就從台南出發，走高雄、台東到花蓮火車站接球隊到花蓮棒球場。

這是獅隊今年第1次在1天之內繞台灣4分之3圈，總教練黃甘霖表示，雖然走南迴到花蓮距離比較近，但是時間上比高鐵接普悠瑪號還久，所以選擇先到台北再轉花蓮，但還是很辛苦，所以先讓老將休息。

獅隊下週四還有1場花蓮的補賽，屆時又得繞4分之3個台灣，不過，由於下週三沒有比賽，可以提前到花蓮，先休息1天再比賽，不會像今天這麼累，黃甘霖也表示，以後花蓮的賽程，前一天真的不要再排比賽了。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友