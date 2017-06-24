中職》突破兄弟佈陣 王柏融奇襲偷點上壘（影音）
2017/06/24 18:41
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟針對Lamigo桃猿左打「大王」王柏融進行守備佈陣，收到不錯成效，今天再推出對付桃猿相當有心得的羅曼先發，王柏融首局一改打擊策略，利用偷點形成內野安打，讓對方野手措手不及。
羅曼今年對戰桃猿共3場比賽，對戰防禦率為3.50，暴力猿中心打線對他相當苦手，先發中只有詹智堯、郭嚴文和余德龍，對戰打擊率比較高，詹智堯有6成67，郭嚴文則是4成，余德龍為3成33，桃猿今天若要順利封王，就必須突破羅曼的封鎖。
王柏融短打形成內野安打。（記者陳志曲攝）
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