中職》王勝偉百觸達陣 並列歷史觸身球王

王勝偉遭觸身球擊中，擠回中信兄弟第一分。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟當家游擊手王勝偉今天與Lamigo桃猿一役中，3局上在滿壘時被桃猿洋投史博威觸身球保送，生涯百觸達陣，也幫球隊先馳得點，他也追平由前象隊捕手陳瑞昌的聯盟紀錄，成為史上第2位觸身球達到100次的球員，與前輩並列歷史第一，未來很有機會能再打破這項另類紀錄。

前兄弟象捕手陳瑞昌，他在2009年9月9日被李風華觸身，達成史上首見的生涯100次觸身球，成為聯盟紀錄。

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