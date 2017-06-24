中職》王勝偉百觸達陣 並列歷史觸身球王
2017/06/24 18:07
王勝偉遭觸身球擊中，擠回中信兄弟第一分。（記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟當家游擊手王勝偉今天與Lamigo桃猿一役中，3局上在滿壘時被桃猿洋投史博威觸身球保送，生涯百觸達陣，也幫球隊先馳得點，他也追平由前象隊捕手陳瑞昌的聯盟紀錄，成為史上第2位觸身球達到100次的球員，與前輩並列歷史第一，未來很有機會能再打破這項另類紀錄。
前兄弟象捕手陳瑞昌，他在2009年9月9日被李風華觸身，達成史上首見的生涯100次觸身球，成為聯盟紀錄。
相關新聞
- 中職Live》王勝偉百觸達陣 兄弟2分領先桃猿
- 中職》球員大頭照變貓狗 Lamigo桃猿「愛PET趴」超萌
- 中職》統一獅環4分之3島 老將全休兵
- 中職》桃猿打序出爐 押寶羅曼3大剋星
- 中職》明天對中信只要和局 桃猿就能封王
推薦新聞
-
日職Live》岱桑2度守備瑕疵 無安打吞1K2017/06/24 18:43
-
中職》二十多年不見 林哲瑄和奶媽重逢2017/06/24 18:39
-
日本LPGA巡迴賽》第３回合 姚宣榆並列12名2017/06/24 18:22
-
日職》陽岱鋼怎麼了？連續守備瑕疵造成傷害（影音）2017/06/24 18:12
-
MLB》認賠1億元！ 洋基怒丟全壘打王（影音）2017/06/24 16:41