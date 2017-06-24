日職》陽岱鋼怎麼了？連續守備瑕疵造成傷害（影音）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今續戰中日，4屆金手套的陽岱鋼在3、4局雙雙出現守備瑕疵，包括1次失誤，都對球隊造成傷害。

3局上，中日京田陽太在2出局一壘有人擊出中外野飛球，陽岱鋼上前接球，結果沒接到，導致球滾到後方，形成三壘打，一壘跑者回本壘，中日1：0領先巨人。

4局上，陽岱鋼守備再出現瑕疵，葛雷諾在1壘有人擊出中外野飛球，岱桑又讓球漏到旁邊，中日一壘跑者攻上三壘，隨後再靠雙殺打跑回分數，中日2：0領先。岱桑這球也被記錄組認定是失誤。

3局失誤影片：

京田陽太 先制打！！！！ pic.twitter.com/aQH3pUkcPk — すぎ （@dragons863） 2017年6月24日

4局失誤影片：

センター 陽岱鋼 pic.twitter.com/zDkki3WpMk — すぎ （@dragons863） 2017年6月24日

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