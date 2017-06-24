日本LPGA巡迴賽》第３回合 姚宣榆並列12名

姚宣榆。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕日本LPGA巡迴賽Earth Mondamin盃女子高球賽，今天打完第3回合，台灣女將姚宣榆繳出71桿，以總計209桿暫時並列12名。

姚宣榆今天打下3個博蒂、2個柏忌，都出現在比賽後半段。目前她以總計低於標準桿7桿，與大集團並列12名，明天最後1回合要努力推進名次。

同場出賽的盧曉晴和蔡佩穎，今天都繳出74桿，盧曉晴以總計214桿並列51名。蔡佩穎則是218桿並列73名。

領先者換成日本好手鈴木愛，今天她打下6個博蒂、1個柏忌的67桿，總計201桿躍居第1。同樣打出67桿佳績的三島佳奈則以1桿之差的202桿居次。笠律子則是204桿排第3。

原本領先的成田美壽壽，今天花了75桿才打完，總計208桿退至並列第7。中國選手張維維今天在140碼的第8洞短洞，拿8號鐵桿打出一桿進洞，這是她生涯第2次一桿進洞，在正式比賽裡則是第1次，她取得了奪得這洞一桿進洞獎金的資格，如果明天最後1回合沒有其他人打出一桿進洞，她將獨得400萬日圓獎金。

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