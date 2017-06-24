中職》作客桃園有壓力 彭政閔：全猿主場真的很吵

全猿主場。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕雖然Lamigo桃猿封王在即，彭政閔只想好好享受比賽，因為他很喜歡兩隊交手時的張力，最強烈的感觸是「全猿主場真的很吵，但現在每隊都一樣吵！」。

彭政閔指出，猿隊在桃園經營得有聲有色，球迷基本盤相當可觀，加上主場戰績又好，對客隊造成不少壓力，「我們號稱百萬象迷，不論在哪個球場，看台穿黃色的絕對超過一半，惟獨在桃園，你很難看到象迷比猿迷多，這點真的要佩服他們。」他說。

每次到桃園比賽，彭政閔最強烈的感觸是「真的很吵！」，他表示，猿隊率先使用電子音樂配合舞蹈動作取代傳統的加油方式，剛開始他很不習慣，「隔天早上起床，好像都是在他們的加油歌中醒來，後來漸漸就習慣了，現在每隊都跟他們一樣吵。」他笑說。

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