中職》二十多年不見 林哲瑄和奶媽重逢
2017/06/24 18:39
富邦悍將林哲瑄（右）和20多年不見的奶媽余太太重逢。（富邦悍將提供）
〔記者吳清正／花蓮報導〕球迷可能都知道富邦悍將林哲瑄是台南人，其實他出生在花蓮，今天林哲瑄在花蓮比賽，20多年不見的奶媽余太太特地到球場來找他，兩人久別重逢都非常開心。
林哲瑄表示，雖然搬到台南之後就沒有見過奶媽，對她還有印象，奶媽帶來1批他自己都沒有的小時候相片，更讓他感到驚喜。余太太送了1份相片給林哲瑄，自己的那1份則請林哲瑄簽名。
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