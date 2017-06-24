中職》二十多年不見 林哲瑄和奶媽重逢

富邦悍將林哲瑄（右）和20多年不見的奶媽余太太重逢。（富邦悍將提供）

〔記者吳清正／花蓮報導〕球迷可能都知道富邦悍將林哲瑄是台南人，其實他出生在花蓮，今天林哲瑄在花蓮比賽，20多年不見的奶媽余太太特地到球場來找他，兩人久別重逢都非常開心。

林哲瑄表示，雖然搬到台南之後就沒有見過奶媽，對她還有印象，奶媽帶來1批他自己都沒有的小時候相片，更讓他感到驚喜。余太太送了1份相片給林哲瑄，自己的那1份則請林哲瑄簽名。

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