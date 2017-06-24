中職》洋將第十人！兄弟洋投羅曼500K達陣
2017/06/24 18:52
兄弟洋投羅曼。（記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟38歲老將羅曼，本季從桃猿轉戰兄弟，今天先發面對前東家，完成生涯500K的里程碑林岳平中，成為中職史上第25位完成這項壯舉的球員，也是洋將第十人。
羅曼今天在4局下出現一三壘有人、無人出局的失分危機，但他及時回穩，先三振掉了林泓育，然後再讓陳俊秀擊出雙殺打化解危機。羅曼用109場、616.1局完成生涯500K。
38歲羅曼2010至11年曾效力兄弟象，去年則在桃猿，今年曾代表波多黎各征戰經典賽，中信兄弟因為前洋投艾迪頓被韓職樂天巨人挖角，所以再度找回羅曼，他本季出賽10場，拿下3勝3敗，防禦率為3.19。
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