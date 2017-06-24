中職》美式打法有根據 梁家榮多方嘗試

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊三壘手梁家榮開季搶下先發位置，一度低潮下二軍調整，上半季搶王位關鍵時刻前調整到位，最近又回到先發崗位。梁家榮說，之前下二軍調整幫助他重新建立信心，也小幅修正打擊，近期也在嘗試美式打法。

梁家榮說，美式打法強調最大效率，用最輕鬆的方式製造最大的效能，他自己會找資料並嘗試，球隊教練也鼓勵他們多方嘗試適合自己的打法，「以往會覺得美式的打法好像很遙遠，但其實他們的方法有所根據，以具體的方式訓練，嘗試之後就會有好的結果。」

Lamigo桃猿梁家榮。（記者陳志曲攝）

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