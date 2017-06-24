日職》擦棒球「中蛋」 捕手痛到爬不起來（影音）

2017/06/24 19:32

〔體育中心／綜合報導〕中日龍捕手松井雅人今對巨人5局下被擦棒球打到重要部位，當場痛到蹲在地上站不起來。

5局下，石川慎吾擊出擦棒球，球彈到地上再反彈到松井的跨下，松井跪在地上掙扎了一下，被送回休息室做治療，雖然沒多久又回到球場上，但在比賽中不時撫摸痛處，似乎還是會痛。

擦棒球中蛋：

不時撫摸痛處：

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