日職》擦棒球「中蛋」 捕手痛到爬不起來（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中日龍捕手松井雅人今對巨人5局下被擦棒球打到重要部位，當場痛到蹲在地上站不起來。

5局下，石川慎吾擊出擦棒球，球彈到地上再反彈到松井的跨下，松井跪在地上掙扎了一下，被送回休息室做治療，雖然沒多久又回到球場上，但在比賽中不時撫摸痛處，似乎還是會痛。

擦棒球中蛋：

松井雅人捕手があああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ pic.twitter.com/vgHoh2aWDb — のもとけ （@dnomotoke） 2017年6月24日

不時撫摸痛處：

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