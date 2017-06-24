中職》吳宗峻本季第6轟出爐 寫下個人單季新高紀錄
2017/06/24 20:45
〔體育中心／綜合報導〕今日富邦悍將與統一獅在花蓮棒球場開戰，兩隊在4局前都未有分數進帳，5局下悍將不但打破僵局也開出紅盤，一舉攻下4分，6局下更靠著第7棒吳宗峻一支陽春全壘打再下一城。
吳宗峻在6局下面對統一獅投手林其緯，敲出陽春砲，吳宗峻本季累積至今已有6轟，同時也寫下個人單季新高紀錄。
吳宗峻敲出陽春砲。（記者林正堃攝）
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