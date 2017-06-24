中職》吳宗峻本季第6轟出爐 寫下個人單季新高紀錄

2017/06/24 20:45

〔體育中心／綜合報導〕今日富邦悍將與統一獅在花蓮棒球場開戰，兩隊在4局前都未有分數進帳，5局下悍將不但打破僵局也開出紅盤，一舉攻下4分，6局下更靠著第7棒吳宗峻一支陽春全壘打再下一城。

吳宗峻在6局下面對統一獅投手林其緯，敲出陽春砲，吳宗峻本季累積至今已有6轟，同時也寫下個人單季新高紀錄。

吳宗峻敲出陽春砲。（記者林正堃攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.