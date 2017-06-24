中職》關鍵封王戰湧進16191人 桃猿寫本季票房新高
2017/06/24 20:00
中信兄弟對Lamigo桃猿之戰，上萬球迷入場觀戰。（記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今天在主場迎戰中信兄弟，由於距離上半季封王只差一步，球迷進場踴躍，今天以16191人刷新本季單場新高。
中職今年共有15場進場觀眾破萬，其中Lamigo在桃園就包辦9場，而票房前4名都破13000人，也都在桃園，而今天以16191人超越6月10日的14121人，除了成為本季新高外，也寫下本季單場首度破16000名觀眾的紀錄。
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