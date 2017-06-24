NBA》選秀會收視創新高 最多520萬人同時觀看
2017/06/24 23:05
選秀狀元佛爾茲。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕今年的NBA選秀會被視為「選秀大年」，選秀前就已交易傳聞滿天飛，而選秀會當日平均收視率達2.7，較去年成長13%，為ESPN歷年轉播的第三高。最高收視落在公佈選秀狀元後的時刻，8點15分至8點30分之間觀眾人數達520萬人。
此外，根據網路提供的數據，每分鐘平均吸引13萬5000多人次，較去年上升55%，總共吸引115萬多名觀眾觀看，較去年成長107%。
最終擁有狀元籤的費城76人選擇華盛頓大學後衛佛爾茲（Markelle Fultz），榜眼為選秀前就話題不斷的波爾（Lonzo Ball），第三順位則為塔圖姆（Jayson Tatum）。
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