中職》史總出招無用 「亂打之神」9局驚天追平砲（影音）
2017/06/24 20:46
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿陽耀勳今在9局下2出局代打轟出驚天追平砲，事實上，兄弟總教練史耐德在該打席曾喊暫停，安撫終結者江忠城的情緒，沒想到仍在滿球數被陽耀勳轟出全壘打，讓球迷直呼「亂打之神，太神啦！！！」
兄弟3：2領先進入9局下，派上終結者江忠城，雖然很快拿下2個出局數，面對陽耀勳時卻連投2顆壞球，此時史總喊暫停，帶著翻譯和江忠城講話，安撫他的情緒，未料陽耀勳仍在2好3壞一棒扛出右外野，追平比分。
陽耀勳全壘打引發球迷熱烈討論，「真的怪咖」、「我看到神了」、「拍電影啊」、「好猛 這神調度了吧 都起雞皮疙瘩了」、「亂打之神陽大哥」、「史總: 這就是傳說中的不安定要素嗎」、「有夠扯~~~~ 9下兩出局滿球數耶」
陽耀勳追平轟。（記者陳志曲攝）
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