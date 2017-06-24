中職》陽耀勳本季首轟 差點當封王英雄
2017/06/24 21:35
〔記者徐正揚／桃園報導〕陽耀勳今天9局下擔任代打，於滿球數時轟出陽春彈，以本季首轟為Lamigo桃猿追平比數，一棒把比賽帶進延長賽，差點成為猿隊封王戰的英雄。
9局下2出局，猿隊換陽耀勳代打余德龍，他纏鬥到2好3壞，把江忠城眼看要結束比賽那球，大棒掃向右外野看台，助猿隊以3：3逼出延長賽，若打完12局還是平手，猿隊仍可自力封王，但陳禹勳11局上被陳子豪轟出致勝陽春彈。
陽耀勳表示，當時已經2出局，等保送沒有用，上去打擊就全力揮，只要球通過好球帶就積極攻擊，「投手對我丟3個直球，前面2球我沒打好，最後那球是我今年打最扎實的1顆。」他說。
總教練洪一中表示，史博威只有第3局比較有狀況，投7局掉3分已經很好，只是羅曼投得更好，9局下2出局會換陽耀勳代打，是因為他很有力量，一棒出去就能追平比數。
陽耀勳。（記者陳志曲攝）
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