中職》偷點破中信佈陣 王柏融：有FU就點

〔記者徐正揚／桃園報導〕中信兄弟有特殊佈陣，王柏融也有因應對策，今天一開賽就出奇不意點出內野安打，他表示，因為當下有fu，所以就點。

中信針對王柏融打擊習性，內野守備擺出特殊佈陣，王柏融1局下冷不防突襲短打，把球點到內野左半邊，形成內野安打，他表示，打擊教練曾豪駒有建議，要短打也沒關係。

「我看三壘手守得很後面，所以決定短打，就看心情嘛，有fu就點啊！上次觸擊喔，真的忘記了耶。」他說。

王柏融之後正常揮擊，4局下敲安打，6局下更轟出2分彈，助猿隊追成2：3只差1分，個人連續3場開砲，但猿隊拚到11局仍落敗，繼21日後又沒拋成封王彩帶，「沒關係，明天我會連4場（打全壘打）。」他說。

王柏融。（記者陳志曲攝）



新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友