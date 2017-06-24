中職》11局上關鍵陽春砲 陳子豪：不想讓對方輕鬆拋彩帶

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊9局下僅差1好球輸球，陽耀勳關鍵全壘打後又重現拋彩帶曙光，但陳子豪11局上的陽春砲又幫中信兄弟帶回勝利。陳子豪從今年本尚未挨轟的守護神陳禹勳手中開轟，中信兄弟4:3擊敗Lamigo桃猿。

陳子豪賽後坦言，對方應是失投，但不知道對方球路，當時兩人出局，打擊前沒有太多思考，就盡可能猜球路進攻。兩軍鏖戰至延長賽，陳子豪說，心中一直都特別有求勝慾望，「當然不想被拋彩帶，也不想讓他們輕鬆封王。」

中信兄弟陳子豪敲出超前全壘打。（記者陳志曲攝）



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