日職》陽岱鋼守備荒腔走板 遭日本球評狠酸（影音）

陽岱鋼生涯首次單場2失誤。（取自daily）

〔體育中心／綜合報導〕自從2011年轉戰外野，陽岱鋼單季最多失誤不過3次，今天他對中日龍單場就發生2次失誤，讓轉播球評若松勉忍不住在轉播時砲轟這位4屆金手套得主。

3局上，中日京田陽太在2出局1壘有人擊出中外野飛球，岱桑想要將球接殺，反而讓球滾到後面，雖然沒被記失誤，仍讓一壘跑者順利攻回分數。

若松勉直言，陽沒必要這麼做，都2出局了，讓球一個彈跳接進手套比較好；高橋監督賽後則說，「積極向前守備是好的，但希望最起碼能將球擋下來。」

4局上，中日同樣攻占一壘，葛雷諾擊出中外野飛球，岱桑又讓球滾到旁邊，也讓一壘跑者奔上三壘，並靠雙殺打攻回第2分，這球就被記錄組記成失誤。

最後9局上，大島洋平在1壘有人擊出安打，陽岱鋼回傳不理想，讓跑者攻上二三壘，單場第2次失誤。若松勉再開砲，認為陽接球回傳方法的不對，也沒有做對過。

陽岱鋼2011年轉任外野手後，單季最多失誤是2012年的3次，今天1場比賽發生2次失誤也是進入職業後首次。

3局守備瑕疵：

京田陽太 先制打！！！！ pic.twitter.com/aQH3pUkcPk — すぎ （@dragons863） 2017年6月24日

4局守備失誤：

センター 陽岱鋼 pic.twitter.com/zDkki3WpMk — すぎ （@dragons863） 2017年6月24日

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