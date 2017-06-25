紅襪林子偉上大聯盟 穿73號球衣圓夢

林子偉（資料照）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕波士頓紅襪今晨將內野手拉特利吉（Josh Rutledge）放進傷兵名單，召上在2A表現搶眼的23歲台將林子偉，成為台灣第13位升大聯盟的選手，披上73號球衣，最快今早7時15分在芬威球場的紅襪、天使之戰就有機會上場。

林子偉2012年加盟紅襪，今年在2A繳出旅美生涯最佳成績，內外野兼修並穩定貢獻，終於盼到大聯盟機會，穿著背號73號戰袍，等待圓夢的處女秀。

昨天紅襪2A波特蘭海狗隊的比賽中，林子偉在3局下2：2平手時擊出陽春砲，本季第5轟出爐，6局下再揮三壘打，單場5支2皆長打，助隊以9：2擊敗國民2A。

主跑波特蘭海狗及紅襪隊的《波特蘭新聞先驅報》（Portland Press Herald）記者湯瑪斯（Kevin Thomas），昨天才在推特提到林子偉已準備好升3A，但其實林子偉賽後接獲更好的消息，紅襪今天凌晨宣布讓他直接登上最高殿堂。

林子偉本季至今在紅襪2A出賽48場，打擊率3成02、19分打點，敲出生涯單季新高的5轟，近3戰打擊率更高達6成15。

林子偉也是波特蘭海狗隊史第9位「直升」大聯盟的選手，前8人如下：

Andrew Benintendi （2016）

Yoan Moncada （2016）

Jackie Bradley Jr. （2013）

Josh Reddick （2009）

Justin Masterson （2008）

David Pauley （2006）

Hanley Ramirez （2005）

Abe Alvarez （2004）

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