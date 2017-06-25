中國男桌集體退賽 今晨發致歉信
2017/06/25 09:53
日前被拔掉中國桌球國家隊總教練帥印的劉國梁（圖左）。（圖擷取自微博）
〔即時新聞／綜合報導〕為力挺日前被拔掉中國桌球國家隊總教練帥印的劉國梁，世界排名前三的馬龍、樊振東和許昕等主力球員聲援抗議，並退出正在成都進行的中國公開賽。6月24日深夜，馬龍等人透過微博發表道歉信，就退出中國公開賽的行為致歉。
馬龍轉發道歉信。（圖擷取自微博）
中國國家體育總局23日對這起事件發出嚴正聲明，痛批這3名球員在重要國際賽事不告而別、擅自棄賽，完全置運動員的職業道德和操守不顧，置國家榮譽和利益不顧，不尊重觀眾、不尊重對手，這種行為極其錯誤。
昨晚中國桌球協會和中國國家桌球隊相繼發表道歉信，今晨樊振東、馬龍、許昕、秦志戩、馬琳等人幾乎在同一時間轉載中國桌球國家隊的道歉信，並將之前聲援劉國梁的那條微博文章刪除。
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