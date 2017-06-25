MLB Live》紅襪天使戰成平手 林子偉待命中
2017/06/25 08:20
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第二局
2局下半，莫爾蘭（Mitch Moreland）敲出陽春彈，紅襪扳平比數。
第一局
1局上半，卡胡（Kole Calhoun）、普侯斯（Albert Pujols）及馬度納多（Martin Maldonado）先後敲出安打，天使先馳得點。
賽前
〔記者郭羿婕／綜合報導〕波士頓紅襪今晨將內野手拉特利吉（Josh Rutledge）放進傷兵名單，召上在2A表現搶眼的23歲台將林子偉，成為台灣第13位升大聯盟的選手。他披上73號球衣，最快今早7時15分在芬威球場的紅襪對天使之戰就有機會上場。《繼續閱讀》
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