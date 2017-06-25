MLB》昨天賽後接到升大聯盟通知 林子偉感謝主

林子偉。（資料照，USA Today）

〔記者倪婉君／台北報導〕23歲紅襪小將林子偉昨天2A賽後接到升上大聯盟的通知，當下驚訝說不出話來，他也透過所屬寶悍經紀公司表示，「感謝主，我才有今天。」

林子偉連續兩場在2A比賽都有好表現，前一場5打數5安打後，昨對國民2A又轟出本季第5轟，還有一支三壘安打的表現，助球隊9：2贏球。原本包括主跑紅襪的美國記者在內，都認為林子偉已準備好升3A，但今天卻傳出更好消息，紅襪將內野手拉特利吉放進傷兵名單，他成為史上第13位升上大聯盟的台灣球員。

經紀人陳德倫表示，林子偉是在昨天賽後開車回家時，接到2A總教練的通知，「總教練問他準備好了沒？他說準備好了。然後教練就恭喜他升上大聯盟。」陳德倫說，林子偉知道之後一時間也不知該說什麼，因為他也很驚訝自己會這麼快就升上去。

「子偉是很虔誠的基督徒，他感謝主讓他有今天。」陳德倫說。紅襪2A位於波特蘭，距離波士頓約2小時車程，林子偉已和翻譯江肇軒開車前往，向球隊報到，為台灣時間今早7點15分紅襪對天使之戰備戰。

林子偉本季在紅襪2A出賽48場，打擊率3成02、19分打點，5轟已是個人生涯單季新高。

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