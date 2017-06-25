林子偉從2A跳升大聯盟 余政憲：永不放棄的典範
2017/06/25 07:22
林子偉從2A跳升大聯盟，余政憲讚譽他是「永不放棄的典範」。（資料照，記者洪定宏攝）
〔記者洪定宏／高雄報導〕在美國小聯盟效力紅襪隊2A的林子偉，今天跳過3A門檻，直接進入大聯盟，成為台將第13人；他的母校—高苑工商董事長余政憲一早聞訊讚嘆說：「子偉是永不放棄的典範！」
余政憲表示，2010年世界青棒錦標賽，台灣隊精彩奪冠，林子偉包辦MVP等5大個人獎項，是全隊的靈魂人物；2012年高苑畢業時，子偉獲得205萬美元（約台幣6280萬元）的簽約金，那是台灣選手史上第2高，更是野手的最高紀錄。
余政憲強調，當年才18歲的子偉透露：「這是一個壓力！」果然在備受矚目沒多久，子偉逐漸消失在鎂光燈下，小聯盟的舟車勞頓與苦悶生活，讓子偉一度想放棄回台灣。
余政憲指出，原本期望子偉能在3至5年登上大聯盟，但眼見他陷入低潮，改為鼓勵他「必須堅持到底、永不放棄」，所以日前看到子偉繳出旅美生涯代表作--打出單場5支安打，很高興「子偉他做到了」，備感欣慰！
本報曾於2013年專訪林子偉，當時他自我期許說：「力拚第5年（即2016年）登上大聯盟！」雖然比預期的時程晚了1年，但他終於圓夢。
當時林子偉強調，為了力爭上游，他學會自我勉勵與調適，必要時就與家人聯繫「取暖」；也從愛搞笑的中南美洲球員中，激勵自己樂觀思考，心智更成熟，朝登上大聯盟舞台的目標前進。
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