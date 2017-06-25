MLB》林子偉突飛猛進 外媒：比預期還早升大聯盟
2017/06/25 07:50
林子偉。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕23歲林子偉今天從2A直升大聯盟，成為台灣第13人，今年成績突飛猛進，幾度在小聯盟受到矚目，如願跳級升上最高殿堂，外媒肯定他的表現，也說林子偉的直升確實「比預期還快」。
林子偉2012年加盟紅襪，過去一向守優於打，但今年在2A繳出0.302/0.379/0.491的打擊三圍，以及生涯最多5轟，在今年以前，林子偉從未於單一球季擊出超過2支全壘打。
外媒《SB Nation》指出，力量雖從來不是林子偉的特色，但本季林子偉確實有顯著的進步，擊球技巧也扎實不少，而林子偉最大的價值是守備，除了是專職游擊手，還能守內野所有守位，紅襪也讓林子偉試著守外野，「林子偉的天花板很可能就是工具型球員，不過也是展望大聯盟的方法。」
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