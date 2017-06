MLB》史無前例！ 運動家三菜鳥生涯首轟同場出爐（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕運動家菜鳥今同場炸裂寫紀錄,奧爾森(Matt Olson)、布魯格曼(Jaycob Brugman)及巴雷托(Franklin Barreto)生涯首轟同場出爐,締造大聯盟歷史新頁,運動家最終以10:2輕取白襪。

運動家此役火力兇猛,前3局都有全壘打演出,奧爾森首局首球開轟先馳得點,2局上布魯格曼扛陽春砲,3局上巴雷托(Franklin Barreto)也開轟,大聯盟生涯首安就是全壘打,運動家成為大聯盟史上首支「3人同場敲生涯首轟」的球隊。

率先炸裂的奧爾森在7局下再度開轟,生涯首轟、首次雙響同場達陣。白襪老投手謝茲(James Shields)慘淪悲情苦主,僅管完成生涯2000K里程碑,但先發僅投3局就挨3轟狂失6分(皆為責失)吞敗,前輩伯利(Mark Buehrle)的球衣退休日糗成對手煙火秀。

率先炸裂的奧爾森單場雙響。(法新社)

奧爾森、布魯格曼及巴雷托齊,生涯首轟同天出爐。(美聯社)

