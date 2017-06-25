MLB》史無前例！ 運動家三菜鳥生涯首轟同場出爐（影音）
2017/06/25 09:03
〔體育中心／綜合報導〕運動家菜鳥今同場炸裂寫紀錄，奧爾森（Matt Olson）、布魯格曼（Jaycob Brugman）及巴雷托（Franklin Barreto）生涯首轟同場出爐，締造大聯盟歷史新頁，運動家最終以10：2輕取白襪。
運動家此役火力兇猛，前3局都有全壘打演出，奧爾森首局首球開轟先馳得點，2局上布魯格曼扛陽春砲，3局上巴雷托（Franklin Barreto）也開轟，大聯盟生涯首安就是全壘打，運動家成為大聯盟史上首支「3人同場敲生涯首轟」的球隊。
率先炸裂的奧爾森在7局下再度開轟，生涯首轟、首次雙響同場達陣。白襪老投手謝茲（James Shields）慘淪悲情苦主，僅管完成生涯2000K里程碑，但先發僅投3局就挨3轟狂失6分（皆為責失）吞敗，前輩伯利（Mark Buehrle）的球衣退休日糗成對手煙火秀。
率先炸裂的奧爾森單場雙響。（法新社）
奧爾森、布魯格曼及巴雷托齊，生涯首轟同天出爐。（美聯社）
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