NBA》K湯大秀灌籃被籃框賞鍋 耍帥不成反出糗（影音）

Klay Thompson went to China to show them what the talents of an NBA player look like in real life pic.twitter.com/DdxZFJ5ZUv — Ben B （@guga31bb） 2017年6月24日

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星K.湯普森（Klay Thompson）近日造訪中國，也受到當地球迷的熱烈歡迎，以外線見長的他，難得想露一手秀360度轉身灌籃，不料被籃框蓋火鍋，直接摔倒在地，耍帥不成反倒出糗。

《ESPN》今報導K.湯普森前進中國，為自己所屬的品牌宣傳，並且舉行籃球營和球迷見面會等，難得見到中國球迷，K.湯普森也樂的大秀360度轉身灌籃，但卻失手遭籃框蓋火鍋，K.湯普森也摔出場外，讓現場球迷及工作人員嚇了一跳，所幸沒有大礙。

K.湯普森。（資料照，美聯社）

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