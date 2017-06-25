NBA》K湯大秀灌籃被籃框賞鍋 耍帥不成反出糗（影音）
2017/06/25 08:02
Klay Thompson went to China to show them what the talents of an NBA player look like in real life pic.twitter.com/DdxZFJ5ZUv— Ben B （@guga31bb） 2017年6月24日
〔體育中心／綜合報導〕勇士球星K.湯普森（Klay Thompson）近日造訪中國，也受到當地球迷的熱烈歡迎，以外線見長的他，難得想露一手秀360度轉身灌籃，不料被籃框蓋火鍋，直接摔倒在地，耍帥不成反倒出糗。
《ESPN》今報導K.湯普森前進中國，為自己所屬的品牌宣傳，並且舉行籃球營和球迷見面會等，難得見到中國球迷，K.湯普森也樂的大秀360度轉身灌籃，但卻失手遭籃框蓋火鍋，K.湯普森也摔出場外，讓現場球迷及工作人員嚇了一跳，所幸沒有大礙。
K.湯普森。（資料照，美聯社）
相關新聞
- NBA》選秀會收視創新高 最多520萬人同時觀看
- NBA》幹籃哥跳脫合約 竟是因不想跟CP3同隊？
- NBA》魔術強森力捧球哥 交易羅素因球隊需要領袖
- NBA》傑克森開球大暴投 波士頓記者狠酸 （影音）
- NBA》活塞後衛酒駕被逮 被聯盟禁賽2場
推薦新聞
-
NBA》K湯大秀灌籃被籃框賞鍋 耍帥不成反出糗（影音）2017/06/25 08:02
-
林子偉大聯盟待命、桃猿再拚主場封王 今日賽事預告與轉播2017/06/25 07:03
-
又是陳子豪 兩度阻猿封王2017/06/25 06:00
-
大王棒子一橫 破中信佈陣2017/06/25 06:00
-
單季10轟 詹帥再度動念2017/06/25 06:00