MLB》賈吉開轟無用 遊騎兵痛宰洋基

遊騎兵先發投手畢本德克斯拿下勝投。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵靠著先發投手畢本德克斯（Austin Bibens-Dirkx）七局只讓洋基拿下一分，再搭配C.高梅茲（Carlos Gomez）與奇里諾斯（Robinson Chirinos）雙雙敲出本季第10轟，輕鬆在洋基主場拿下勝利，一吐在前場比賽中被逆轉的怨氣。

洋基今日的唯一得分是由新秀「法官」賈吉（Aaron Judge）在六局下轟出的全壘打取得。先發投手賽薩（Luis Cessa）替補肌腱拉傷仍未痊癒的沙巴西亞（CC Sabathia）上陣，但他在前五局就失了三分，後來接替上場的投手也仍有失分，儘管洋基昨天對遊騎兵延長賽險勝，對戰前11場也僅僅取得2次勝利。

賈吉在六局下轟出的全壘打是洋基本日唯一得分。（USA Today）

畢本德克斯自5月登上大聯盟以來，戰績3勝0敗防禦率3.68，後來逐漸站穩先發，「我只是想讓自己樂在其中，」畢本德克斯表示「我有機會在洋基的主場投球，這感覺很棒。我能有好的客場表現，這感覺也很棒。我只是讓自己享受每一刻。」

遊騎兵在一局上就先取得1分，四局時又靠著C.高梅茲帶有兩分打點的全壘打繼續維持領先。雖然洋基在六局下半擊出全壘打，但遊騎兵也隨即在七局上還以顏色，並於九局上強勢拿下4分，終場以8:1擊敗主隊洋基。

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