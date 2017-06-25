MLB》野手登大聯盟殿堂 林子偉台將第4人
2017/06/25 08:26
林子偉。（資料照，記者黃志源攝）
〔體育中心／綜合報導〕台灣小將林子偉今升上大聯盟，成為台將第13人，但卻是「野手」身分第4人，也是繼2012年林哲瑄後，相隔5年才又有台灣野手登上大聯盟。
在競爭激烈的美職，台灣野手相較投手更難有機會出頭，翻開升上大聯盟13人，僅陳金鋒、胡金龍、林哲瑄和林子偉4名野手，林哲瑄還曾棄打從投，而其中僅胡金龍和林子偉是內野手。
林子偉2012年以205萬美元（約台幣6280萬），僅低於剛宣布退休的曹錦輝、史上第2高身價赴美，打到第6年球季，林子偉終於打出代表作，並一舉升上大聯盟。
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