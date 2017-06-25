NBA》「林書豪是領袖」籃網總管期待他久留 但未來很難說

林書豪。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕籃網日前與湖人進行交易，送走當家中鋒B.羅培茲（Brook Lopez），總管馬克斯（Sean Marks）受訪時談起相關話題時表示，林書豪當然是球隊的領導人物，但也未強調林書豪為非賣品，反而提到NBA向來在商言商，他無法確定未來會發生什麼事情。

馬克斯提到，現在籃網陣中有很多年輕球員，而林書豪的角色就是球隊領袖，林書豪努力認真的精神，令他印象深刻，也是值得大家學習之處。

由於林書豪和籃網的合約到2019年，明年夏天他將有機會成為自由球員，主持人也追問林書豪的未來動向，馬克斯則說：「毫無疑問，球隊希望他留下來，我們也希望球隊現有的球員都能留在隊上，他們就是一個團隊，但我們沒辦法預知未來會發生什麼事情，NBA這運動就是在商言商，我相信大家都知道。」

馬克斯也以交易B.羅培茲這件事情為例，強調這對他們而言，也造成不小衝擊，但在談判桌上，任何事情都可能發生。馬克斯說，在確定交易後，他也主動聯絡林書豪及隊上其他球員，大家對於新血的加入感到期待，林書豪後來也主動聯繫羅素，表達歡迎之意，期待未來能聯手打天下。

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