NBA》奪冠神清氣爽 杜蘭特「鑲金杯子蛋糕」反擊

2017/06/25 09:04

杜蘭特出席麥基慈善壘球賽。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕帶著奪冠的喜悅，勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）參與隊友麥基（JaVale McGee）慈善壘球賽時戴上「鑲金杯子蛋糕」帽子，用無言的方式回應酸民。

為爭奪冠軍戒指，杜蘭特上季末從雷霆投效勇士，初次回到奧克拉荷馬，受到雷霆主場球迷噓聲歡迎，以「杯子蛋糕」暗諷杜蘭特是「軟蛋」。

杜蘭特奪冠後曾表示，「無論外界怎麼看，我都會正向以對，生涯每個決定都是想讓自己更好，討厭我的人永遠會找機會打擊我，所以只要為自己負責就好。」挾帶奪冠喜悅，杜蘭特戴上「鑲金杯子蛋糕」帽子參加慈善活動，也向外界無聲反擊。

杜蘭特出席麥基慈善壘球賽，戴上「鑲金杯子蛋糕」帽。（取自推特）

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